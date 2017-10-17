Саснович победно стартовала в розыгрыше Кубка Кремля
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (100-е место в мировом рейтинге) успешно стартовала в розыгрыше Кубка Кремля в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (100-е место в мировом рейтинге) успешно стартовала в розыгрыше Кубка Кремля в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белоруска в первом поединке победила венгерскую теннисистку Тимею Бабош (45) — 1:6, 7:6 (7:3), 6:4. Следующей соперницей Александры Саснович будет 13-я ракетка планеты Кристина Младенович из Франции, посеянная под первым номером.
Еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко (167), пробившаяся в основную сетку через квалификацию, завтра сыграет с представительницей Бельгии Мариной Заневской (119). Кроме того, в первом матче парного разряда Вера Лапко и россиянка Анастасия Потапова встретятся с
В мужском парном разряде белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс
Турнир в российской столице, общий призовой фонд которого составляет $1,6 млн, завершится 22 октября.