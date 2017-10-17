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02:02 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович победно стартовала в розыгрыше Кубка Кремля

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (100-е место в мировом рейтинге) успешно стартовала в розыгрыше Кубка Кремля в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белоруска в первом поединке победила венгерскую теннисистку Тимею Бабош (45) — 1:6, 7:6 (7:3), 6:4. Следующей соперницей Александры Саснович будет 13-я ракетка планеты Кристина Младенович из Франции, посеянная под первым номером.

Еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко (167), пробившаяся в основную сетку через квалификацию, завтра сыграет с представительницей Бельгии Мариной Заневской (119). Кроме того, в первом матче парного разряда Вера Лапко и россиянка Анастасия Потапова встретятся с российско-польским тандемом Алла Кудрявцева / Алиция Росольска.

В мужском парном разряде белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо на старте победили итальянско-литовский дуэт Андреас Сеппи / Рикардас Беранкис — 6:2, 6:4. Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, посеянные под первым номером, в первом круге сыграют с сербской парой Душан Лайович / Филип Крайинович.

Турнир в российской столице, общий призовой фонд которого составляет $1,6 млн, завершится 22 октября.

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