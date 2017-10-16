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17:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Рыбакина сыграет с Бегу, Вихлянцева — с Канепи, Монова — с Гёргес в Москве

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке «ВТБ Кубок Кремля».

В основную сетку соревнований в Москве через отборочный турнир прошли две россиянки — Елена Рыбакина и Полина Монова.

«ВТБ Кубок Кремля». Москва. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Елена Рыбакина (Россия, Q) — Ирина Бегу (Румыния).
Вера Лапко (Беларусь, Q) — Марина Заневская (Бельгия).
Наталья Вихлянцева (Россия) — Кайя Канепи (Эстония, Q).
Полина Монова (Россия, Q) — Юлия Гёргес (Германия, 7).

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