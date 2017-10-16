Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в основную сетку Кубка Кремля в Москве

Сегодня в решающем поединке квалификации Лапко, занимающая 167-е место в мировом рейтинге, обыграла представительницу Австралии Арину Родионову, у которой 122-я позиция, — 6:4, 6:3. Еще одна белоруска Александра Саснович (100-е место в рейтинге WTA) была освобождена от участия в квалификации и сегодня в первом раунде основного турнира встретится с венгерской теннисисткой Тимеей Бабош (45).
В мужском парном разряде успешно стартовали белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо, которые победили сегодня итальянско-литовский тандем Андреас Сеппи / Рикардас Беранкис — 6:2, 6:4. Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, посеянные под первым номером, в первом круге сыграют с сербской парой Душан Лайович / Филип Крайинович.
Турнир в российской столице, общий призовой фонд которого составляет $1,6 млн, завершится 22 октября.