Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в основную сетку Кубка Кремля в Москве

Сегодня в решающем поединке квалификации Лапко, занимающая 167-е место в мировом рейтинге, обыграла представительницу Австралии Арину Родионову, у которой 122-я позиция, — 6:4, 6:3. Еще одна белоруска Александра Саснович (100-е место в рейтинге WTA) была освобождена от участия в квалификации и сегодня в первом раунде основного турнира встретится с венгерской теннисисткой Тимеей Бабош (45).