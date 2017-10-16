Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Газпром» в Азии нанес ответный удар по США - СМИ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь0
Куньлунь0
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Слован
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Югра
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Тосно
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Витязь
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
17.10
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс1
Баффало Сэйбрз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден Найтс3
Бостон Брюинз1
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
Информатору WADA Родченкову в России грозит до 10 лет тюрьмы
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Российский министр рассмешил Путина своей речью
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
15:41 (мск), источник: ТАСС

Веснина намерена показать на «ВТБ Кубке Кремля» свой лучший теннис в сезоне

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Елена Веснина планирует показать на «ВТБ Кубке Кремля» свой лучший теннис в сезоне. Об этом спорстменка рассказала журналистам.

Веснина начнет выступление на турнире со второго круга.

«Мне нравится покрытие (хард — прим. ТАСС): отскок ниже и быстрее, чем в прошлом году. Нравится яркий цвет корта, — сказала теннисистка. — Рада, что начну выступление со второго круга. Высокий посев — это показатель моей работы в этом году, но это и накладывает большую ответственность — хочется дома показать свой лучший теннис».

Веснина призналась, что еще не задумывалась о написании автобиографии, как это сделала Мария Шарапова: «Биографии великих спортсменов всегда интересно читать, я люблю этот вид литературы. По поводу своей я еще не задумывалась, но мне кажется, что это могло бы быть интересно, только надо понять, чем поделиться. Машина книга получилась яркой и откровенной, как и у Андре Агасси. Чтобы книга получилась хорошей, надо делиться сокровенным, а я не знаю, смогу ли все выразить на бумаге».

 Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА, обновив антирекорд
Медработник из Чувашии стал фигурантом первого уголовного дела о допинге в спорте
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
Информатору WADA Родченкову в России грозит до 10 лет тюрьмы
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Страх и ненависть в Севилье, испано-каталонский мир в Мадриде
Футболист ЦСКА Головин восстановится к матчу с «Базелем»
Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается
Новости
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь