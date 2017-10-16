Веснина намерена показать на «ВТБ Кубке Кремля» свой лучший теннис в сезоне

«Мне нравится покрытие (хард — прим. ТАСС): отскок ниже и быстрее, чем в прошлом году. Нравится яркий цвет корта, — сказала теннисистка. — Рада, что начну выступление со второго круга. Высокий посев — это показатель моей работы в этом году, но это и накладывает большую ответственность — хочется дома показать свой лучший теннис».

Веснина призналась, что еще не задумывалась о написании автобиографии, как это сделала Мария Шарапова: «Биографии великих спортсменов всегда интересно читать, я люблю этот вид литературы. По поводу своей я еще не задумывалась, но мне кажется, что это могло бы быть интересно, только надо понять, чем поделиться. Машина книга получилась яркой и откровенной, как и у Андре Агасси. Чтобы книга получилась хорошей, надо делиться сокровенным, а я не знаю, смогу ли все выразить на бумаге».