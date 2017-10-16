Шарапова отменила тренировку и устроила себе московский выходной

Рано утром теннисистка прилетела в Москву из Китая, где выиграла вчера свой первый турнир с мая 2015 года. Уже завтра Шараповой предстоит старт на «ВТБ Кубке Кремля», и предполагалось, что сегодня она проведет ознакомительную тренировку в «Олимпийском». Однако, заселившись в отель в центре Москвы и пообщавшись с Шамилем Тарпищевым, спортсменка решила устроить себе полноценный выходной. (Филипп ПАПЕНКОВ).