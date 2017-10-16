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Шарапова отменила тренировку и устроила себе московский выходной
Как стало известно «СЭ», Мария Шарапова отменила намеченную на сегодня тренировку.
Как стало известно «СЭ», Мария Шарапова отменила намеченную на сегодня тренировку.
Рано утром теннисистка прилетела в Москву из Китая, где выиграла вчера свой первый турнир с мая 2015 года. Уже завтра Шараповой предстоит старт на «ВТБ Кубке Кремля», и предполагалось, что сегодня она проведет ознакомительную тренировку в «Олимпийском». Однако, заселившись в отель в центре Москвы и пообщавшись с Шамилем Тарпищевым, спортсменка решила устроить себе полноценный выходной. (Филипп ПАПЕНКОВ).
В первом круге «ВТБ Кубка Кремля» в Москве Шарапова сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.