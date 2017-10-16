Кукушкин и Бублик опустились в рейтинге ATP

Как и на прошлой неделе первое место занимает испанец Рафаэль Надаль, следом идет швейцарский теннисист Роджер Федерер, за которым расположился британец Энди Маррей.

Положение в рейтинге казахстанцев Михаила Кукушкина и Александра Бублика ухудшилось. Кукушкин — 86-ой, Бублик занимает 107-ую позицию. В свою очередь, Дмитрий Попко, победив в Турции в одиночке и в парном разряде, совершил скачок на шесть пунктов вверх, расположившись 189-ом месте.