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10:47 (мск), источник: Sports.kz

Кукушкин и Бублик опустились в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга своих представителей, сообщает Sports.kz.

Как и на прошлой неделе первое место занимает испанец Рафаэль Надаль, следом идет швейцарский теннисист Роджер Федерер, за которым расположился британец Энди Маррей.

Положение в рейтинге казахстанцев Михаила Кукушкина и Александра Бублика ухудшилось. Кукушкин — 86-ой, Бублик занимает 107-ую позицию. В свою очередь, Дмитрий Попко, победив в Турции в одиночке и в парном разряде, совершил скачок на шесть пунктов вверх, расположившись 189-ом месте.

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