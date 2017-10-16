Бельгиец Гоффен вошел в топ-8 чемпионской гонки ATP

На прошлой неделе Гоффен во втором круге турнира ATP в Шанхае проиграл французу Жилю Симону. Итоговый турнир ATP будет сыгран в ноябре в Лондоне, в нем примут участие восемь сильнейших теннисистов по итогам года. На данный момент участие на соревнованиях себе гарантировали пять теннисистов. Швейцарец Стэн Вавринка, занимающий седьмое место в чемпионской гонке, ранее завершил текущий сезон из- за травмы и не сыграет на турнире в Лондоне.