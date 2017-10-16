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10:47 (мск), источник: ТАСС

Бельгиец Гоффен вошел в топ-8 чемпионской гонки ATP

ТАСС, 16 октября. Бельгиец Давид Гоффен поднялся на пять позиций и вышел на восьмое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе Гоффен во втором круге турнира ATP в Шанхае проиграл французу Жилю Симону. Итоговый турнир ATP будет сыгран в ноябре в Лондоне, в нем примут участие восемь сильнейших теннисистов по итогам года. На данный момент участие на соревнованиях себе гарантировали пять теннисистов. Швейцарец Стэн Вавринка, занимающий седьмое место в чемпионской гонке, ранее завершил текущий сезон из- за травмы и не сыграет на турнире в Лондоне.

Андрей Рублев, на турнире в Шанхае проигравший во втором круге аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро, поднялся с 34-го на 32-е место в гонке. Карен Хачанов (44) и Даниил Медведев (62), завершившие соревнования в Шанхае на стадии первого раунда, сохранили свои позиции.

Чемпионская гонка АТP от 16 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9865 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505,

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4310,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3715,

5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3275,

6 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 2995,

8 (13). Давид Гоффен (Бельгия) — 2740,

9 (8). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2595,

10 (9). Новак Джокович (Сербия) — 2585,

32 (34). Андрей Рублев (Россия) — 1233…

44 (44). Карен Хачанов (Россия) — 1010…

62 (62). Даниил Медведев (Россия) — 717…

68 (75). Евгений Донской (Россия) — 672…

86 (82). Андрей Кузнецов (Россия) — 546.

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