Бельгиец Гоффен вошел в топ-8 чемпионской гонки ATP

На прошлой неделе Гоффен во втором круге турнира ATP в Шанхае проиграл французу Жилю Симону. Итоговый турнир ATP будет сыгран в ноябре в Лондоне, в нем примут участие восемь сильнейших теннисистов по итогам года. На данный момент участие на соревнованиях себе гарантировали пять теннисистов. Швейцарец Стэн Вавринка, занимающий седьмое место в чемпионской гонке, ранее завершил текущий сезон из- за травмы и не сыграет на турнире в Лондоне.
Андрей Рублев, на турнире в Шанхае проигравший во втором круге аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро, поднялся с 34-го на 32-е место в гонке. Карен Хачанов (44) и Даниил Медведев (62), завершившие соревнования в Шанхае на стадии первого раунда, сохранили свои позиции.
Чемпионская гонка АТP от 16 октября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9865 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4310,
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3715,
5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3275,
6 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 2995,
8 (13). Давид Гоффен (Бельгия) — 2740,
9 (8). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2595,
10 (9). Новак Джокович (Сербия) — 2585,
32 (34). Андрей Рублев (Россия) — 1233…
44 (44). Карен Хачанов (Россия) — 1010…
62 (62). Даниил Медведев (Россия) — 717…
68 (75). Евгений Донской (Россия) — 672…
86 (82). Андрей Кузнецов (Россия) — 546.