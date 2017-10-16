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10:26 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко поднялась на 76-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко поднялась на 76-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Это пока лучший показатель в карьере 19-летней спортсменки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В начале прошлой недели перед турниром в китайской Тяньцзине Арина Соболенко занимала 102-ю позицию в мировом рейтинге. Эти соревнования Арина провела на одном дыхании, одержав четыре победы, и впервые добралась до финала турнира под эгидой WTA. Только в решающем поединке за титул Соболенко в упорнейшей борьбе уступила бывшей первой ракетке планеты россиянке Марии Шараповой. Из других белорусских теннисисток в топ-100 входит только Александра Саснович, которая замыкает первую сотню рейтинга WTA. Вера Лапко на 167-м месте, Виктория Азаренко находится на 204-й позиции.

Первая десятка осталась прежней:

1. Симона Халеп (Румыния) — 6175 очков,

2. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135,

3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5605,

4. Элина Свитолина (Украина) — 5465,

5. Винус Уильямс (США) — 4642,

6. Каролин Возняцки (Дания) — 4540,

7. Елена Остапенко (Латвия) — 4510,

8. Светлана Кузнецова (Россия) — 3950,

9. Каролин Гарсия (Франция) — 3860,

10. Йоханна Конта (Великобритания) — 3795.

Топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов:

1. Рафаэль Надаль (Испания) — 10465,

2. Роджер Федерер (Швейцария) — 8505,

3. Марин Чилич (Хорватия) — 4505,

4. Энди Маррей (Великобритания) — 5290,

5. Александр Зверев (Германия) — 4400,

6. Доминик Тим (Австрия) — 3935,

7. Новак Джокович (Сербия) — 3765,

8. Стэн Вавринка (Швейцария) — 3450,

9. Григор Димитров (Болгария) — 3575,

10. Давид Гоффен (Бельгия) — 2885.

Белорус Егор Герасимов поднялся на 124-е место, Владимир Игнатик занимает 173-ю позицию. Максим Мирный замыкает топ-50 парного рейтинга АТР.

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