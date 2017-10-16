Арина Соболенко поднялась на 76-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации

В начале прошлой недели перед турниром в китайской Тяньцзине Арина Соболенко занимала 102-ю позицию в мировом рейтинге. Эти соревнования Арина провела на одном дыхании, одержав четыре победы, и впервые добралась до финала турнира под эгидой WTA. Только в решающем поединке за титул Соболенко в упорнейшей борьбе уступила бывшей первой ракетке планеты россиянке Марии Шараповой. Из других белорусских теннисисток в топ-100 входит только Александра Саснович, которая замыкает первую сотню рейтинга WTA. Вера Лапко на 167-м месте, Виктория Азаренко находится на 204-й позиции.