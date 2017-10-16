Арина Соболенко поднялась на 76-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации

В начале прошлой недели перед турниром в китайской Тяньцзине Арина Соболенко занимала 102-ю позицию в мировом рейтинге. Эти соревнования Арина провела на одном дыхании, одержав четыре победы, и впервые добралась до финала турнира под эгидой WTA. Только в решающем поединке за титул Соболенко в упорнейшей борьбе уступила бывшей первой ракетке планеты россиянке Марии Шараповой. Из других белорусских теннисисток в топ-100 входит только Александра Саснович, которая замыкает первую сотню рейтинга WTA. Вера Лапко на 167-м месте, Виктория Азаренко находится на 204-й позиции.
Первая десятка осталась прежней:
1. Симона Халеп (Румыния) — 6175 очков,
2. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135,
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5605,
4. Элина Свитолина (Украина) — 5465,
5. Винус Уильямс (США) — 4642,
6. Каролин Возняцки (Дания) — 4540,
7. Елена Остапенко (Латвия) — 4510,
8. Светлана Кузнецова (Россия) — 3950,
9. Каролин Гарсия (Франция) — 3860,
10. Йоханна Конта (Великобритания) — 3795.
Топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов:
1. Рафаэль Надаль (Испания) — 10465,
2. Роджер Федерер (Швейцария) — 8505,
3. Марин Чилич (Хорватия) — 4505,
4. Энди Маррей (Великобритания) — 5290,
5. Александр Зверев (Германия) — 4400,
6. Доминик Тим (Австрия) — 3935,
7. Новак Джокович (Сербия) — 3765,
8. Стэн Вавринка (Швейцария) — 3450,
9. Григор Димитров (Болгария) — 3575,
10. Давид Гоффен (Бельгия) — 2885.
Белорус Егор Герасимов поднялся на 124-е место, Владимир Игнатик занимает 173-ю позицию. Максим Мирный замыкает топ-50 парного рейтинга АТР.