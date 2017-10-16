Шарапова прилетела в Москву для участия в «ВТБ Кубке Кремля»
ТАСС, 16 октября. Российская теннисистка Мария Шарапова в понедельник утром прилетела в Москву, где примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля». Об этом сообщает
ТАСС, 16 октября. Российская теннисистка Мария Шарапова в понедельник утром прилетела в Москву, где примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля». Об этом сообщает
В воскресенье Шарапова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации, который проходил в китайском Тяньцзине, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Россиянка выиграла первый турнир с мая 2015 года.
«Ранним утром Мария Шарапова прилетела в Москву, где планирует сегодня приступить к тренировкам», — говорится в сообщении.
Об участии Шараповой в «ВТБ Кубке Кремля» было объявлено в 13 октября. Россиянка начнет выступление на турнире во вторник матчем со словачкой Магдаленой Рыбариковой.
«ВТБ Кубок Кремля» проходит в Москве на кортах спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.