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09:28 (мск), источник: ТАСС

Хорват Чилич впервые в карьере поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

ТАСС, 16 октября. Хорват Марин Чилич поднялся с пятой на четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации. Чилич впервые в карьере стал четвертой «ракеткой» мира.

На прошлой неделе Чилич дошел до полуфинала турнира ATP в Шанхае, уступив первой «ракетке» мира испанцу Рафаэлю Надалю. Немец Александр Зверев проиграл в третьем круге соревнований и опустился с четвертого на пятое место в рейтинге. В финале турнира в Шанхае швейцарец Роджер Федерер обыграл Надаля.

Также в первой десятке произошли следующие изменения: серб Новак Джокович и швейцарец Стэн Вавринка потеряли по одной позиции, а австриец Доминик Тим и болгарин Григор Димитров поднялись на одну строчку.

Россиянин Андрей Рублев, на турнире в Шанхае проигравший во втором круге аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро, сохранил 35-е место в рейтинге. Карен Хачанов на соревнованиях в Шанхае также проиграл в первом круге греку Стефаносу Циципасу, а Даниил Медведев в первом раунде уступил итальянцу Фабио Фоньини. Хачанов опустился на одну позицию, Медведев — на три.

Рейтинг ATP от 16 октября:

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10465 очков;.

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 8505;.

3. (3) Энди Маррей (Великобритания) — 5290;.

4. (5) Марин Чилич (Хорватия) — 4505;.

5. (4) Александр Зверев (Германия) — 4400;.

6. (7) Доминик Тим (Австрия) — 3935;.

7. (6) Новак Джокович (Сербия) — 3765;.

8. (9) Григор Димитров (Болгария) — 3590;.

9. (8) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3450;.

10. (10) Давид Гоффен (Бельгия) — 2885…

35. (35) Андрей Рублев (Россия) — 1286…

40. (42) Карен Хачанов (Россия) — 1110…

64. (64) Даниил Медведев (Россия) — 784…

74. (79) Евгений Донской (Россия) — 707…

97. (87) Андрей Кузнецов (Россия) — 566.

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