Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Секс сокращает жизнь
Умер актер Дмитрий Марьянов
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Амур
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс1
Баффало Сэйбрз3
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Слован
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Югра
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Тосно
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Витязь
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден Найтс3
Бостон Брюинз1
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Зарубежный
15.10
Страсбур3
Марсель3
Футбол. Зарубежный
15.10
Бетис3
Валенсия6
Футбол. Зарубежный
15.10
Интер3
Милан2
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Шарапова взяла Китайскую стену: впереди Кремлевская?
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
10«Интер» победил «Милан» в дерби
10:22 (мск), источник: Sports.kz

Путинцева улучшила свое положение в ТОП-100 рейтинга WTA

Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

Первая тройка лучших теннисисток мира осталась неизменной. За первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп располагается испанка Гарбинье Мугуруса, тройку лидеров замыкает чешка Каролина Плишкова.

Казахстанска Юлия Путинцева улучшила свое положение на одну строку, поднявшись с 54-ой позиции на 53-ю. Зарина Диас продвинулась в обратном направлении, опустившись на один пункт: теперь она 63-я. Шведовова также понизила свой рейтинг, расположившись на 291-ом месте.

В парном разряде Шведова сохранила за собой 28-ую строчку.

Мэйвезеру посоветовали не упоминать имя Головкина
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Шарапова взяла Китайскую стену: впереди Кремлевская?
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Бердыев «Ростов» не пожалел. «Рубин» одержал победу на выезде
Теннис во время урагана. Павлюченкова взяла титул в Гонконге
Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается
Новости

Каким мы запомним Дмитрия Марьянова

Актер скоропостижно скончался на 48-м году жизни. Марьянов потерял сознание на своей даче в Подмосковье. Друзья отвезли его в больницу, однако медики оказались бессильны
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь