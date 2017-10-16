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Путинцева улучшила свое положение в ТОП-100 рейтинга WTA
Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.
Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.
Первая тройка лучших теннисисток мира осталась неизменной. За первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп располагается испанка Гарбинье Мугуруса, тройку лидеров замыкает чешка Каролина Плишкова.
Казахстанска Юлия Путинцева улучшила свое положение на одну строку, поднявшись с 54-ой позиции на 53-ю. Зарина Диас продвинулась в обратном направлении, опустившись на один пункт: теперь она 63-я. Шведовова также понизила свой рейтинг, расположившись на 291-ом месте.
В парном разряде Шведова сохранила за собой 28-ую строчку.