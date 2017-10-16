Путинцева улучшила свое положение в ТОП-100 рейтинга WTA

Казахстанска Юлия Путинцева улучшила свое положение на одну строку, поднявшись с 54-ой позиции на 53-ю. Зарина Диас продвинулась в обратном направлении, опустившись на один пункт: теперь она 63-я. Шведовова также понизила свой рейтинг, расположившись на 291-ом месте.