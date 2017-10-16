Шарапова поднялась на 25 строчек в чемпионской гонке WTA

В воскресенье Шарапова обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8) в финале турнира в Тяньцзине. На соревнованиях в Китае Шарапова не проиграла ни одного сета. Россиянка выиграла первый турнир с мая 2015 года.

Анастасия Павлюченкова в финальном матче турнира в Гонконге победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3), завоевав 11-й титул WTA в карьере и третий — в нынешнем сезоне. Россиянка поднялась с 16-го на 14-е место в гонке. Светлана Кузнецова сохранила 11-ю позицию, Елена Веснина — 17-ю, Екатерина Макарова — 32-ю. Дарья Касаткина потеряла две позиции (с 24-го на 26-е).

В первой восьмерке произошло одно изменение: американка Винус Уильямс поднялась на пятое место, а датчанка Каролин Возняцки опустилась на шестое. Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года. Соревнования пройдут с 22 по 29 октября.

Чемпионская гонка WTA от 16 октября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5675 очков,

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5635,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5105,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5000,

5 (6). Винус Уильямс (США) — 4642,

6 (5). Каролин Возняцки (Дания) — 4640,

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4510,

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 3795,

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610,

10 (10). Кристина Младенович (Франция) — 2885,

11 (11). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856…

14 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2425…

17 (17). Елена Веснина (Россия) — 2195…

26 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1700…

32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…

56 (81). Мария Шарапова (Россия) — 1005…

65 (62). Наталья Вихлянцева (Россия) — 905…

71 (69). Екатерина Александрова (Россия) — 818…