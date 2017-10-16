Алиса Клейбанова: Для меня уже счастье выступать на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

«Я уже один раз возвращалась и выступала по защищённому рейтингу, конечно, было немного проще, потому что была возможность учавствовать в крупных турнирах сразу. Теперь у меня нет этого шанса, так как он сгорел — я долго не могла играть, поэтому нужно начинать с самых низких турниров, чтобы набрать очки. Конечно, хочется нагнать теннисисток, которые возвращаются после травм и уже играют основные сетки больших турниров, но я стараюсь об этом не думать. Были уже ситуации, когда я не знала, смогу ли вернуться на корт или нет, но я всегда верила, что есть ещё надежда и изо всех сил боролась за свое здоровье. Так что для меня уже счастье выступать здесь, я стараюсь не зацикливаться на мелочах. Я думаю, что набранный опыт помогает мне, с каждым годом я становлюсь все более матёрым игроком, более опытным и спокойным, мне проще во многих ситуациях справляться, чем молодым игрокам, которые первый раз играют на большом корте. Я стараюсь быть все время на позитиве».