В Кремле все свои. Зато какие!
В понедельник в Москве стартует основная сетка старейшего российского профессионального турнира «ВТБ Кубок Кремля».
В понедельник в Москве стартует основная сетка старейшего российского профессионального турнира «ВТБ Кубок Кремля».
Впервые за несколько лет московский турнир не имеет в своей сетке игроков Top-10 и не играет роли в распределении путевок на женский итоговый турнир года, который стоит в календаре WTA сразу после соревнований в Москве. Светлана Кузнецова, первая ракетка России и победительница состязаний двух последних лет, отказалась от защиты титула
ЭКЗАМЕНАТОР РЫБАРИКОВА.
Получится ли у острой на язык и отличающейся вызывающим поведением француженки прервать неудачную серию в российской столице? В этом состоит одна из интриг турнира. Но в любом случае главной звездой соревнований должна стать не она и не вторая «сеяная», подопечная знаменитого Пэта Кэша Коко Вандевей. А та, кого в Москве все время ждали, но
Жребий определил в соперницы Шараповой по первому кругу в Москве Магдалену Рыбарикову, которая в этом сезоне вернулась в элиту после череды травм и болезней. Сейчас словачка занимает в мировом рейтинге близкое к лучшему в карьере 28-е место, а в воскресенье также играла в финале — в Линце. Единственную предыдущую встречу, на харде в Акапулько в 2015 году, россиянка выиграла в трех сетах. Но на этот раз в более выгодном положении окажется ее соперница, которой не придется резко менять часовые пояса и переходить с открытого воздуха в зал.
«Сетка у Шараповой неплохая, — сказал после жеребьевки президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Но это будет ее третий турнир подряд, и она может не выдержать физически. Плюс после долгого перелета и со сменой часовых поясов у Маши могут возникнуть сложности».
При том что Мария — самая ожидаемая гостья «ВТБ Кубка Кремля», кроме нее в сетку турнира напрямую попали еще шесть россиянок. Встреча двух из них между собой обещает стать центральным матчем первого круга. Во время жеребьевки Елена Веснина нелегкой рукой свела друг с другом Анастасию Павлюченкову, «посеянную» под пятым номером, и Дарью Касаткину. А ведь любая из них могла рассчитывать на самый высокий результат. Даже с учетом того, что Насте предстоит играть сразу после сумасшедшего финала в Гонконге.
Сама Веснина на правах третьей «сеяной» вступит в борьбу со второго круга и может сыграть там с соотечественницей Натальей Вихлянцевой, если та справится с
НЕФАРТОВЫЙ РУБЛЕВ.
Гвоздь программы мужского турнира — испанец Пабло Карреньо Буста. Действующий чемпион «ВТБ Кубка Кремля», полуфиналист US Open, 11-я ракетка мира. Для него добытые в Москве очки могут стать солидным подспорьем в борьбе за попадание на итоговый турнир года в Лондоне. Сейчас Карреньо Буста идет в гонке 9-м. Первый круг первый «сеяный» пропустит, а во втором встретится с
Кузнецов повис на грани вылета из Top-100, и ему кровь из носу в Москве нужны очки, чтобы напрямую попадать в основную сетку следующего Australian Open. И Даниилу Медведеву неплохо бы подтвердить прошлогодний четвертьфинал, а у него как назло семиматчевая безвыигрышная серия.
Главной надеждой России, впрочем, стоит считать самого Рублева. Год назад Андрей был 266-м в мире и проиграл в Москве на старте квалификации. А сейчас он — сильнейший в стране и 35-й в мировой классификации. На «ВТБ Кубке Кремля» теннисист, которому в день четвертьфиналов исполнится 20 лет, «посеян» под 5-м номером. Он начнет турнир матчем с
А вот друга и партнера по тренировкам Рублева Карена Хачанова, которого после всего сотворенного им в нынешнем сезоне, должно быть, очень ждали в Москве, зрители не увидят. 21-летний теннисист был вынужден сняться с турнира