В Кремле все свои. Зато какие!

Источник: Спорт-Экспресс

Впервые за несколько лет московский турнир не имеет в своей сетке игроков Top-10 и не играет роли в распределении путевок на женский итоговый турнир года, который стоит в календаре WTA сразу после соревнований в Москве. Светлана Кузнецова, первая ракетка России и победительница состязаний двух последних лет, отказалась от защиты титула из-за травмы левого запястья. Первой «сеяной» в итоге стала Кристина Младенович, которая отменно провела первую половину года и выиграла турнир в Санкт-Петербурге, но летом у нее наступил спад, и сейчас в ее пассиве 9 поражений подряд.

ЭКЗАМЕНАТОР РЫБАРИКОВА.

Получится ли у острой на язык и отличающейся вызывающим поведением француженки прервать неудачную серию в российской столице? В этом состоит одна из интриг турнира. Но в любом случае главной звездой соревнований должна стать не она и не вторая «сеяная», подопечная знаменитого Пэта Кэша Коко Вандевей. А та, кого в Москве все время ждали, но давным-давно не видели. На «ВТБ Кубок Кремля» впервые с 2007 года едет Мария Шарапова! О возможном участии российской суперзвезды в московских состязаниях говорилось на протяжении нескольких недель, но окончательно все решилось буквально накануне жеребьевки. 30-летняя теннисистка приняла wild card, несмотря на то, что задержалась в китайском Тянцзине, где в воскресенье завоевала долгожданный титул.

Жребий определил в соперницы Шараповой по первому кругу в Москве Магдалену Рыбарикову, которая в этом сезоне вернулась в элиту после череды травм и болезней. Сейчас словачка занимает в мировом рейтинге близкое к лучшему в карьере 28-е место, а в воскресенье также играла в финале — в Линце. Единственную предыдущую встречу, на харде в Акапулько в 2015 году, россиянка выиграла в трех сетах. Но на этот раз в более выгодном положении окажется ее соперница, которой не придется резко менять часовые пояса и переходить с открытого воздуха в зал.

«Сетка у Шараповой неплохая, — сказал после жеребьевки президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Но это будет ее третий турнир подряд, и она может не выдержать физически. Плюс после долгого перелета и со сменой часовых поясов у Маши могут возникнуть сложности».

При том что Мария — самая ожидаемая гостья «ВТБ Кубка Кремля», кроме нее в сетку турнира напрямую попали еще шесть россиянок. Встреча двух из них между собой обещает стать центральным матчем первого круга. Во время жеребьевки Елена Веснина нелегкой рукой свела друг с другом Анастасию Павлюченкову, «посеянную» под пятым номером, и Дарью Касаткину. А ведь любая из них могла рассчитывать на самый высокий результат. Даже с учетом того, что Насте предстоит играть сразу после сумасшедшего финала в Гонконге.

Сама Веснина на правах третьей «сеяной» вступит в борьбу со второго круга и может сыграть там с соотечественницей Натальей Вихлянцевой, если та справится с кем-то из квалифаев на старте. Своей партнерше по паре Екатерине Макаровой выбирать оппонентку Елена отказалась. «Слишком большая ответственность», — пояснила она. Фишку вытянул Андрей Рублев, и Катя получила в соперницы Ализе Корне, а во втором раунде может в третий раз в сезоне сойтись с Шараповой. А в паре в Москве олимпийские чемпионки и триумфаторы Уимблдона-2017 Веснина с Макаровой не играют — берегут энергию перед итоговым чемпионатом в Сингапуре, где им предстоит защищать титул.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaPHy0pHTjh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Фотоотчёт с жеребьёвки Фото - ТАСС #втбкубоккремля #vtbkc ?Это не просто теннис, это турнир с большой историей! #countdownbegins #кубоккремля #втбкк2017 #москва #tennis</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ВТБ Кубок Кремля (@vtbkremlincup) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-14T17:09:12+00:00">Окт 14 2017 в 10:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

НЕФАРТОВЫЙ РУБЛЕВ.

Гвоздь программы мужского турнира — испанец Пабло Карреньо Буста. Действующий чемпион «ВТБ Кубка Кремля», полуфиналист US Open, 11-я ракетка мира. Для него добытые в Москве очки могут стать солидным подспорьем в борьбе за попадание на итоговый турнир года в Лондоне. Сейчас Карреньо Буста идет в гонке 9-м. Первый круг первый «сеяный» пропустит, а во втором встретится с кем-то из россиян — Андреем Кузнецовым или Даниилом Медведевым. Двух соотечественников в стартовом раунде свел друг с другом первая ракетка страны Андрей Рублев. Вытащив фишку с Медведевым, он схватился за голову. А позже объяснил: «Я не большой любитель составлять сетки, что в общем-то заметно. Две главные российские надежды свел между собой».

Кузнецов повис на грани вылета из Top-100, и ему кровь из носу в Москве нужны очки, чтобы напрямую попадать в основную сетку следующего Australian Open. И Даниилу Медведеву неплохо бы подтвердить прошлогодний четвертьфинал, а у него как назло семиматчевая безвыигрышная серия.

Главной надеждой России, впрочем, стоит считать самого Рублева. Год назад Андрей был 266-м в мире и проиграл в Москве на старте квалификации. А сейчас он — сильнейший в стране и 35-й в мировой классификации. На «ВТБ Кубке Кремля» теннисист, которому в день четвертьфиналов исполнится 20 лет, «посеян» под 5-м номером. Он начнет турнир матчем с кем-то из квалифаев. «Удачный ли жребий? Узнаем через пару дней», — сказал он.