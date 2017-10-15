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23:43 (мск), источник: Советский спорт

Шарапова взяла Китайскую стену: впереди Кремлевская?

Первая (по статусу, а не по рейтингу) ракет России Мария Шарапова выиграла турнир в Тяньцзине. Станет ли он первой ступенькой к полноценному возвращению в тур королевы русского тенниса?

Источник: Советский спорт

«Советский спорт» попробовал разобраться.

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ТРАВМЫ, ОСКОРБЛЕНИЯ И ОБИДНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ.

Мельдониевая история выбила из карьеры Шараповой год. Возвращаться в тур, когда тебе тридцать, тяжело, как бы ты ни была мощна до этого. Психологическая уверенность на момент возвращения уже была подорвана. К этому добавились колкие замечания соперниц, которые, как оказалось, были не особо рады возвращению Марии в тур. Особенно в этом отличились Младенович и Бушар.

Весенний камбэк в тур получился крайне тяжелым. Нигде и никак нашей Маше не удавалось подняться выше второго круга, вернее, матча на турнире. К тому же, ее критикессы подкрепили слова делом. Сначала Младенович в Штутгарте, а потом Бушар в Мадриде преградили ей путь.

В середине мая приключилось еще два несчастья. Сначала Шараповой объявили о том, что на «Ролан Гаррос» ей путь заказан, а потом на турнире в Риме в матче против Лючич-Барони Мария получила травму бедра, и не смогла доиграть встречу.

Шарапова вернулась на корт через без малого три месяца, за три недели до старта US Open, где организаторы дали ей wild-card. Турнир в Стэнфорде снова получился скомканным. После победного первого круга Марию подвела теперь уже рука, и на матч второго она не вышла, чтобы не рисковать, пропустив без борьбы дальше украинку Цуренко.

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СРАЖЕНИЯ ПОБЕДНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ.

Шарапова бросила все силы на подготовку к единственному для себя турниру Большого шлема в этом году, и не прогадала. В первом круге удалось перебороть венгерку Бабош. Дальше по сетке стояла Халеп, первая ракетка мира, и все думали, что турнирный путь Шараповой окончен.

Но не тут-то было. В тяжелой трехсетовой рубке Мария сломила сопротивление румынской соперницы — 6:4, 4:6, 6:3. Третий круг был пройден без проблем, малоизвестную американку Кенин Шарапова даже не заметила, и замечталось вдруг о большем.

Но Севастова еще раз показала, и сопернице, и всему миру, — латвийский теннис на подъеме. Четвертый круг Шлема после возвращения это весьма неплохо, но грустные глаза Шараповой выдавали ее с головой. Она явно, как и любая амбициозная спортсменка, хотела большего.

Вся теннисная общественность ждала: что же будет дальше? А дальше Шарапова заявилась на турнир в Пекине, где по иронии судьбы сразу попала на Севастову. Три часа пять минут продолжался матч, завершившись победой россиянки на тай-брейке в решающем сете. Реванш взят.

Дальше такая же напряженная перестрелка с давней подругой Катей Макаровой. Шарапова вновь оказалась сильнее, но дальше Машу ждала Симона Халеп, на матч с которой банально не хватило сил.

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ШАГ НАЗАД ДЛЯ ДВУХ ШАГОВ ВПЕРЕД?

И вот тут подоспел турнир в Тянцьзине. Подробно о нем в своем материале рассказал коллега Мысин, поэтому просто зафиксируем для себя тот факт, что особого сопротивления со стороны соперниц преимущественно второй полусотни мирового рейтинга Мария не встретила.

Ни одного сета Шарапова не уступила, хотя в финале была к этому близка — молодая белоруска Арина Соболенко играла временами дерзко и мощно. Легендарная Анна Дмитриева, которая вела репортаж по ТВ, задалась вопросом: а может не стоило Маше сразу лезть в мясорубку весной? Пара турниров напободие того, что завершился победно в Тяньцзине, и к Шараповой вернулась бы былая уверенность, да и травмы, возможно, обошли бы стороной.

Мария же боец до костей, и сразу рванула на передовую. Как-то осуждать ее за это язык не повернется. Гораздо важнее вопрос — что дальше. На турнире в Москве она не играла десять лет. Теперь, отступив на шаг назад, перед родной публикой Шарапова не выступить попросту не могла.

Однако на трех предыдущих Кубках Кремля Мария не проходила даже в полуфинал. Путь преграждали сначала Динара Сафина, потом травма, открывшая дорогу к титулу Анне Чакветадзе и, наконец, Виктория Азаренко.

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Как получится теперь? Прогнозировать трудно. Да, Шараповой дадут как можно больше времени на отдых. Да, за нее будут ревущие трибуны «Олимпийского». Но усталость после долгого перелета из Китая, и связанной с ним акклиматизации, они не девальвируют.

Соперница по первому кругу — Магдалена Рыбарикова. Единственный раз они сошлись друг с другом на корте зимой 2015-го в мексиканском Монтеррее. Шарапова оказалась сильнее, но Магдалена так измотала Машу, что та потом снялась с полуфинала из-за травмы.

Этот сезон Рыбарикова проводит мощно. Прошлый сезон она, как и Шарапова, пропустила почти полностью. Однако не побоялась сделать пару шагов назад. Начала восхождение в рейтинге Рыбарикова в мае и июне с четырех побед на турнирах под эгидой ITF. Словачке покорились Гифу, Фукуока, Сарбитон и Илкей.

Это оказалось для нее прекрасной стартовой площадкой. Рыбарикова так резко рванула вверх, что восемнадцатого сентября заняла высшую для себя строчку рейтинга WTA и стала 27-ой. По тому же пути сейчас пошла и Шарапова.

Точкой пересечения для их дорог стала Москва. Чье-то восхождение завершится, а чье-то продолжится, таков спорт.

Нам остается только пожелать Маше удачи и надеяться, что после Китайской стены ей покорится и Кремлевская.

Максим Тузин

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