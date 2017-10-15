Павлюченкова сообщила, что перенос времени финала турнира в Гонконге доставил дискомфорт

В финальном матче турнира в Гонконге Павлюченкова, «посеянная» на турнире под шестым номером, победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову (седьмой номер «посева») со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3), завоевав свой 11-й титул WTA в карьере и третий в нынешнем сезоне.

Из-за непогоды начало финала было отложено на четыре часа, а третий сет был приостановлен на несколько минут.

«Это было нелегко, так как сегодня утром мы не были уверены, что выйдем на корт, — сказала Павлюченкова. — Но сегодняшний матч был последним на турнире, и я понимала, что должна выложиться на полную, несмотря на ситуацию».