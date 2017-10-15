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22:56 (мск), источник: GoTennis.ru

«ВТБ Кубок Кремля». Расписание первого игрового дня

Понедельник, 16 октября — первый игровой день турнира «ВТБ Кубок Кремля». В этот день состоятся финальные матчи квалификации, а также стартуют соревнования основной сетки у мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах.

Сегодня на корты московского спорткомплекса «Олимпийский» выйдут 15 россиян: Екатерина Макарова, Олеся Первушина, Полина Монова, Виктория Каменская, Алла Кудрявцева, Елена Рыбакина, Алиса Клейбанова, Ксения Лыкина, Анна Блинкова, Роман Сафиуллин, Теймураз Габашвили, Евгений Донской, Андрей Кузнецов, Константин Кравчук и Андрей Рублёв.

«ВТБ Кубок Кремля». Понедельник, 16 октября.

Центральный корт. Начало в 11:00 по московскому времени
Борна Чорич (Хорватия) — Дуди Села (Израиль).

Далее
Донна Векич (Хорватия) — Катержина Синякова (Чехия).

Не ранее 14:30
Екатерина Макарова (Россия) — Ализе Корне (Франция).

Далее
Юки Бхамбри (Индия) — Роман Сафиуллин (Россия).

Не ранее 18:30
Александр Бублик (Казахстан) — Теймураз Габашвили (Россия).

Не ранее 20:00
Олеся Первушина (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Корт № 1. Начало в 11:00
Полина Монова (Россия) — Виктория Каменская (Россия) — квалификация.

Далее
Надежда Киченок/Анастасия Родионова (Украина/Австралия) — Ирина Мария Барэ/Шанталь Скамлова (Румыния/Словакия).

Далее
Евгения Донской/Андрей Кузнецов (Россия) — Константин Кравчук/Андрей Рублёв (Россия).

Далее
Леся Цуренко (Украина) — Кристина МакХэйл (США).

Далее
Александра Соснович (Беларусь) — Тимеа Бабош (Венгрия).

Корт № 2. Начало в 11:00
Алла Кудрявцева (Россия) — Елена Рыбакина (Россия) — квалификация.

Далее
Арина Родионова (Австралия) — Вера Лапко (Беларусь) — квалификация.

Далее
Кайя Канепи (Эстония) — Алиса Клейбанова (Россия) — квалификация.

Далее
Ксения Лыкина/Полина Монова (Россия) — Анна Блинкова/Елена Рыбакина (Россия).

Корт № 3. Начало в 12:00
Ричардас Беранкис/Андреас Сеппи (Литва/Италия) — Ганс Подлипник-Кастильо/Андрей Василевский (Чили/Беларусь).

Далее
Томас Фаббиано/Дуди Села (Италия/Израиль) — Иржи Веселы/Игор Зеленай (Чехия/Словакия).

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