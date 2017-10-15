Анастасия Павлюченкова: Понимала, что это заключительный матч турнира, и отдала на корте все силы

«Сейчас я чувствую невероятную усталость. Я только что завоевала титул и очень счастлива. Матч получился очень трудным.

Нам с Дарьей пришлось нелегко, потому что с утра мы даже не знали, будем ли играть или нет. Тем не менее, я понимала, что это заключительный матч турнира, и отдала на корте все силы.

Третья партия начиналась довольно тяжело. Несмотря на преимущество в счёте 4/1, я не чуствовала лёгкости. К счастью, мне удалось выиграть на тай-брейке.