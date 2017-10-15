Шарапова заявила, что победа на турнире в Китае является особой для нее
ТАСС, 15 октября. Россиянка Мария Шарапова назвала особой для нее победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине. Слова спортсменки приводит
ТАСС, 15 октября. Россиянка Мария Шарапова назвала особой для нее победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине. Слова спортсменки приводит
В воскресенье Шарапова в финале обыграла Арину Соболенко из Белоруссии со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Россиянка выиграла турнир WTA впервые с мая 2015 года, когда в финале соревнований в Риме обыграла испанку Карлу
«Это особый титул для меня, — сказала Шарапова. — Ведь я уже пару лет не держала в руках трофей. Нужно ценить такие победы и никогда не воспринимать их как должное».
Шарапова также поделилась ожиданиями от предстоящего выступления на «ВТБ Кубке Кремля», который пройдет в Москве с 16 по 22 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский».
«Я с нетерпением ожидаю следующей недели, когда сыграю на родине, — отметила теннисистка. — Завоевание титула значит многое для меня, но хочется завершить сезон на победной ноте. И я приложу все усилия для этого».
Россиянка весной 2017 года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — потерпела поражение во втором круге; в середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира