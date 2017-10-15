Роджер Федерер: Моя победа не стала для меня сюрпризом

«Перед матчем я не испытывал волнения, и это здорово. Я точно знал, как нужно действовать. Начало получилось очень удачным, и я окончательно успокоился. Тем не менее, я ни на секунду не забывал, что в любой момент Рафа может найти свою игру. Я помнил об этом, даже имея тройной брейк-пойнт.

С самого начала турнира я отлично действовал на приёме, но свою лучшую игру будто бы оставил напоследок. Моя победа не стала для меня сюрпризом. На протяжении всей недели я чувствовал себя отлично. Такое бывает, когда приезжаешь на турнир заранее. Конечно, это не всегда удаётся, но на этот раз у меня было шесть дней на подготовку, — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.