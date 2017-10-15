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21:47 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Для меня очень важно то, что я отправляюсь в Москву с титулом

Россиянка Мария Шарапова поделилась эмоциями от своей первой победы после возвращения в Тур — на соревнованиях в Тяньцзине.

«Это очень особенная победа для меня. До сегодняшнего дня мне пару лет не удавалось завоевать ни одного трофея. Это великолепное ощущение и успех всей моей команды.

В начале турнира на стадионе было не очень много зрителей, но в финале он был полон. Энергия бьёт ключом, ты выигрываешь матчбол, и всё становится на свои места. Такие моменты необходимо ценить и не воспринимать как должное.

Теперь я с нетерпением жду турнира на Родине, который станет для меня последним в этом сезоне. Для меня очень важно то, что я отправляюсь туда с титулом. Хочу закончить год на позитивной ноте. Хотя сейчас я уже не помню, когда в последний раз играла три турнира подряд. Тем не менее, я приложу все силы. Знаю, что у меня много потрясающих болельщиков, — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.

Мария Шарапова: Для меня очень важно то, что я отправляюсь в Москву с титулом
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