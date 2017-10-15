Теннис во время урагана. Павлюченкова взяла титул в Гонконге

Источник: Спорт-Экспресс

Россиянка Анастасия Павлюченкова в одном из самых экстремальных финалов в нынешнем сезоне, продолжавшемся более трех часов, обыграла бывшую соотечественницу Дарью Гаврилову.

Для Павлюченковой это уже третий титул в году — весной была лучшей в Монтеррее и Марокко. Но вряд ли хоть одна из титульных встреч, которую соперницы провели или еще проведут в ближайшее время, сравнится с той, что состоялась в воскресенье в Гонконге.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Дождь для каждого теннисиста дело привычное, пусть даже и с ветром. Но к тому, что на мегаполис надвинется самый настоящий тайфун «Ханун», вряд ли были готовы и Павлюченкова, и ее соперница. Воскресным утром синоптики объявили восьмой уровень опасности из десяти возможных, и днем штормовое предупреждение было продлено.

В итоге шквалистый ветер и дождь стихли до приемлемых значений лишь около половины восьмого вечера по местному времени, и еще 90 минут понадобилось организаторам, чтобы привести корт в порядок. Матч, таким образом, начался с опозданием в пять часов — это вряд ли могло положительно сказаться на любой из претенденток. К тому же в полупустой чаше стадиона продолжал резвиться ветер, и порой даже на телевизионной картинке было видно, по какой замысловатой траектории летят посланные соперницами мячи.

Кстати, Павлюченкова и Гаврилова играли между собой всего один раз за карьеру, и было это почти год тому назад. На «ВТБ Кубке Кремля» в 2016-м в упорной борьбе сильнее оказалась представительница Австралии — 7:5, 4:6, 6:3. Между прочим, и в нынешнем году обе девушки сыграют в российской столице, и этот матч должен был определить, кто из них отправится из Гонконга в Москву в хорошем настроении.

ТАЙФУН «НАСТЯ».

В начале игры показалось, что все эти пять часов Павлюченкова копила энергию, чтобы выплеснуть ее на корт. Она доминировала на первых минутах, и за три гейма ее оппонентка взяла всего три очка — одно на подаче и два на приеме.

Неладное можно было заподозрить, когда при счете 4:2 у россиянки вдруг подвис гейм на своей подаче. При равной игре Настя совершила четыре (!) ошибки подряд со счета 30:30 и позволила сопернице сделать обратный брейк. Казавшееся солидным преимущество как ветром сдуло. Как опытный боксер, пропустивший сокрушительный удар, Павлюченкова пошатнулась, но устояла. В следующем гейме она не позволила Гавриловой сравнять счет — дело трижды доходило до «ровно».

Но второй удар Анастасия нанесла сама себе — при 30:30 в следующем гейме она в уже выигранной ситуации сорвала смэш и снова отдала подачу. Вызванный на корт тренер Симон Гоффен советовал подопечной не торопиться, обращать больше внимания на работу ног. Но Павлюченкова уже «поплыла» — по инерции она заработала сетбол на приеме, но вскоре повторилась чудовищная помарка на смэше, и вообще россиянка в эти минуты раздавала «свои» очки налево и направо, очень неуютно чувствуя себя при выходах к сетке. Она вдвое превосходила соперницу по невынужденным ошибкам — 20:11, и в результате проиграла пять геймов кряду.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ГОНКОНГ!

Несмотря на это, Павлюченкова на второй сет вышла так, как будто и не было первого. Красивая размашистая атака, надежная игра в обороне, сорванный Гавриловой удар — и Анастасия повторяет дебют первой партии. Но вновь звучит тревожный звонок — на корте при счете 3:0 появляется врач.

Вслед за этим Гаврилова выигрывает свою подачу, делает обратный брейк и ведет 40:0 в следующем гейме. Приходит черед Павлюченковой включиться — она берет сразу пять розыгрышей подряд. А затем и непростой следующий гейм, после чего медицинский тайм-аут при 2:4 просит уже Гаврилова. Пауза затянулась, и некоторые зрители уже начали зевать — в Гонконге время близилось к полуночи. Но Павлюченкова не собиралась отпускать их по домам, дважды взяв «свои» геймы. При этом процент первой подачи у Гавриловой упал до 33.

А в начале третьей партии зрителей снова ждала пауза — при счете 2:1 в пользу Дарьи о себе каплями дождя напомнила непогода. Пока в ночном Гонконге продолжало накрапывать, Павлюченкова снова решила прибегнуть к помощи доктора. На трибунах к тому времени уже было тихо, словно в библиотеке. Да и игра стала более размеренной — обе соперницы старались действовать максимально надежно.

Павлюченкова, которая по прежнему делала в полтора раза больше невынужденных ошибок, сумела перестроиться, и при счете 2:2 сделала брейк — ей дважды подряд удались хорошие атаки. Но это не стало началом перелома — теперь девушки по очереди стали выигрывать «чужие» геймы. Россиянка при счете 5:4 имела два матчбола, но и в такой ситуации не смогла взять свою подачу, снова допустив четыре ошибки подряд.

Вслед за этим при счете 5:5 снова хлынул дождь, быстро превратившийся в ливень. Это отложило завершение встречи еще на полчаса. Но в 0.50 по местному времени соперницы вернулись на корт, чтобы еще раз обменяться подачами, и судьбу встречи решил тай-брейк. На котором, получив три матчбола, Павлюченкова своего шанса уже не упустила.

Гонконг (Китай). Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open. Призовой фонд 226 750 долларов. Открытые корты, хард. Одиночный разряд. Финал.