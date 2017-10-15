Шарапова с нетерпением ждет рейса в Москву, чтобы сыграть на Кубке Кремля

Источник: РИА "Новости"

Экс-первая ракетка мира в воскресенье стала победительницей турнира в китайском Тяньцзине, в финале одолев белоруску Арину Соболенко. Для россиянки победа в Тяньцзине стала первой на турнирах WTA с момента возвращения после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония в апреле этого года.

«Всем большой привет из Китая. Несмотря на то, что я несколько часов назад сыграла здесь (в Китае) свой финал, я с большим нетерпением жду свой рейс в Москву, чтобы начать турнир Кубок Кремля. Я всех там жду», — сказала Шарапова в видеообращении в своем микроблоге в Twitter.

Ранее организаторы Кубка Кремля объявили, что Шарапова прилетит в Москву сразу после окончания турнира в Тяньцзине и получит wild card в основную сетку.