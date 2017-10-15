Шарапова с нетерпением ждет рейса в Москву, чтобы сыграть на Кубке Кремля
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
«Всем большой привет из Китая. Несмотря на то, что я несколько часов назад сыграла здесь (в Китае) свой финал, я с большим нетерпением жду свой рейс в Москву, чтобы начать турнир Кубок Кремля. Я всех там жду», — сказала Шарапова в видеообращении в своем микроблоге в Twitter.
Ранее организаторы Кубка Кремля объявили, что Шарапова прилетит в Москву сразу после окончания турнира в Тяньцзине и получит wild card в основную сетку.
На Кубке Кремля, который Шараповой не покорялся ни разу, россиянка не выступала с 2007 года. Матчи основной сетки турнира в Москве стартуют в понедельник.