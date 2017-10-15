Стокгольм, Антверпен, Люксембург и Москва. Превью турниров

Турнир АТР Intrum Stockholm Open (Стокгольм, Швеция) — ровесник Открытой эры. Впервые соревнования в столице Швеции состоялись в 1969 году, когда чемпионом стал югослав Никола Пилич, обыгравший в финальном поединке легендарного румына Илие Настасе. С 1970 по 1994 годы турнир носил самый высокий статус в АТР-Туре, за исключением «мэйджоров» — сначала этапа мирового Гран-При, а затем серии «Мастерс». За этот период триумфаторами Стокгольма становились такие выдающиеся игроки, как Артур Эш, Джон Макинрой, Бьорн Борг, Борис Беккер, Иван Лендл, Стефан Эдберг, Горан Иванишевич и другие.

В текущем сезоне лидером посева стал болгарин Григор Димитров, стартовый соперник которого определится в поединке между французом Пьером-Юге Эрбером и «квалифайером». Наиболее вероятным оппонентом Димитрова в четвертьфинале представляется немец Миша Зверев. Также высоки шансы пройти в ½ финала от верхней половины сетки у американца Джека Сока. В первом матче на турнире он сразится с победителем игры Жереми Шарди и Алессандро Джанесси, а за выход в полуфинал, вполне вероятно, поспорит с Фабио Фоньини.

Главным фаворитом нижней части турнирной таблицы будет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро — прошлогодний триумфатор турнира. Его стартовый оппонент определится во встрече Яна-Леннарда Штруффа и Мариуша Копила, а в ¼ финала Дель Потро, скорее всего, выступит против сильнейшего в противостоянии киприота Маркоса Багдатиса и Дениса Истомина из Узбекистана. Здесь же стартует южноафриканец Кевин Андерсон. Первым соперником финалиста US Open-2017, вероятно, будет испанец Николас Альмагро, а следующим — ещё один представитель Пиренеев Фернандо Вердаско.

Соревнования European Open, которые пройдут в бельгийском городе Антверпен, зародились только в прошлом году. Логично, что лидером посева здесь стал сильнейший теннисист Бельгии — Давид Гоффин. Он стартует со второго круга, где сыграет либо с Флорианом Майером, либо с Фрэнсисом Тиафо. В четвертьфинале бельгиец может встретиться, к примеру, с хорватом Иво Карловичем, которому может помешать уругваец Пабло Куэвас.