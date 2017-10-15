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17:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае

Швейцарец Роджер Федерер победил испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 15 октября, и завершилась со счетом 6:4, 6:3. Федерер сделал три брейка, а на своей подаче не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. По эйсам 36-летний швейцарец также превзошел оппонента (10:4). Для победы ему понадобился 1 час и 13 минут.

Для Федерера этот титул стал шестым в этом сезоне и 94-м в карьере. В активе швейцарца 27 титулов на турнирах серии «Мастерс» и три в этом сезоне. На счету 31-летнего Надаля — 30 «Мастерсов» и два в текущем году.

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Федерер одержал пятую победу над Надалем подряд, но по личным встречам преимущество сохраняет испанец — 23:15. В понедельник испанец останется первым номером в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, швейцарец — вторым.

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