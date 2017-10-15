Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае

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Встреча прошла в воскресенье, 15 октября, и завершилась со счетом 6:4, 6:3. Федерер сделал три брейка, а на своей подаче не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. По эйсам 36-летний швейцарец также превзошел оппонента (10:4). Для победы ему понадобился 1 час и 13 минут.

Для Федерера этот титул стал шестым в этом сезоне и 94-м в карьере. В активе швейцарца 27 титулов на турнирах серии «Мастерс» и три в этом сезоне. На счету 31-летнего Надаля — 30 «Мастерсов» и два в текущем году.