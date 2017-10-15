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13:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года

Россиянка Мария Шарапова выиграла в Тяньцзине 36-й турнир в карьере и первый с мая 2015 года.

Источник: AFP 2017

Под конец сезона в Китае случилось, наконец, то, чего многочисленные поклонники Марии Шараповой ждали даже не с момента ее возвращения после дисквалификации, а гораздо дольше. Российская суперзвезда не брала титулов с мая 2015 года, когда в последний раз победила на турнире в Риме. С того же момента не было ее и в финалах.

И вот, она вернулась. Произошло это, конечно, не на «Большом шлеме» или на представительном «премьере», а на скромных состязаниях категории International с призовым фондом в 426 750 долларов в китайском портовом городе Тяньцзинь. Но, впрочем, в данном случае не так уж важно.

Эмоции, которые она продемонстрировала после трудной победы, и то, как вцепилась в Свена Гренефельда, своего тренера, и то, как улыбалась, сдерживая слезы радости после финала, многое говорит о том, какое значение имеет для Марии данный трофей.

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ВЫСОКАЯ ДЕВУШКА С РАЗНОЦВЕТНЫМИ ВОЛОСАМИ

На пути к решающей встрече в Тяньцзине 30-летняя россиянка не отдала четырем соперницам ни одного сета, продемонстрировав качественную и убедительную игру, особенно на своей подаче. Процент выигранных очков на первом мяче у Шараповой доходил, а то и превышал 90. С такими показателями выигрывать несложно.

В финале же была совсем другая игра. Мария столкнулась с оппоненткой, практикующей том же агрессивный стиль, что и она сама, и обладающей боевым характером. 19-летняя Арина Соболенко — одна из героинь прорыва сборной Белоруссии в финал Кубка федерации, заслужившая похвалу от Виктории Азаренко. «Арина может добиваться самых высоких результатов. Я всегда говорю об этом на командных ужинах», — подчеркнула экс-первая ракетка мира в интервью «Прессболу».

Соболенко, высокая девушка с красными и синими прядями в волосах, проводит лучший отрезок в своей непродолжительной пока карьере. Две недели назад в Ташкенте она сыграла свой первый полуфинал, теперь — впервые оказалась в финале. В Тяньцзине до воскресенья Арина, как и Мария, не проиграла ни одной партии.

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ЧАС НА ПЕРВЫЙ СЕТ

Для Шараповой же финал в Тяньзцине был 59-м в карьере. Однако в начале, да и по ходу матча разница в опыте особо и не ощущалась. Свою роль она сыграла в концовке, когда россиянка, уступая 1:5, спаслась с сетбола и сломила сопротивление дерзкой, эмоциональной и активной оппонентки на тай-брейке. Грустно, что подача Марии, так радовавшая по ходу всего турнира, совсем не помогала ей в финале.

Начало титульного поединка получилось обескураживающим для Шараповой и ее поклонников. Россиянка взяла первый же гейм на приеме, а следом проиграла четыре подряд. Причем преимущество ее белорусской оппонентки выглядело неоспоримым. Соболенко действовала дерзко, агрессивно, в высоком темпе, встречая мячи в корте и непрерывно атакуя.

Но Мария постепенно отыскала выход из ситуации — к неуемной радости китайских болельщиков на трибунах, которые бурно и эмоционально реагировали на успехи россиянки, устраивая перекличку и скандируя ее имя. Розыгрыши стали затягиваться и чаще завершаться в пользу Шараповой. К тому же Соболенко теперь больше ошибалась. Сделав брейк в затяжном седьмом гейме, 30-летняя теннисистка вскоре восстановила равновесие. За Шараповой осталась и концовка партии: при 5:5 белоруска помогла двумя грубыми срывами и двумя двойными ошибками, в том числе и на брейк-пойнте. Арине оставалось только бросать ракетку и ругать себя. Мария же выиграла первый сет со счетом 7:5 за 59 минут.

В сете номер два все складывалось для россиянки еще хуже. Не давая звездной оппонентке шансов на своей подаче и агрессивно действуя на приеме, Соболенко стремительно повела 5:1. Она подавала на партию, но Шарапова почти также быстро сократила отставание до минимальных 4:5. Соболенко явно нервничала, но в 10-м гейме, завершив розыгрыш ударом на вылет, заработала сетбол. Собственная ошибка не позволила его реализовать, и счет стал равным — 5:5. Более того, Шарапова взяла и следующий, пятый подряд, гейм и вышла подавать на титул.

Уровень напряжения зашкаливал, Соболенко сдаваться не желала, и даже Мария, не смотря на свой опыт, дрогнула — допустила на брейк-пойнте двойную ошибку.

Все решалось на тай-брейке. Там продолжилась упорная борьба очко в очко. Белорусская теннисистка отыграла три матчбола, но свою четвертую возможность Шарапова не упустила. После двойной ошибки соперницы сама она подала первым мячом, спровоцировав прием в аут, и праздновала победу — 7:5, 7:6 (10:8).

Эта победа позволит россиянке вернуться в Top-60 мирового рейтинга и в хорошем настроении прилететь на «ВТБ Кубок Кремля». В Москве после этой победу чемпионку будут ждать еще с большим нетерпением и радостью. Если, конечно, теперь Шарапова не решит свою задачу-минимум на сезон выполненной и не откажется от долгожданного свидания с московской публикой, которое сопряжено с радикальной сменой климата и часовых поясов.

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