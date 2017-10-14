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Федерер обыграл Дель Потро и сразится с Надалем за титул «Мастерса» в Шанхае
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае.
Вторая ракетка мира, Федерер, со счётом 3:6, 6:3, 6:3 в трёх сетах обыграл 16-го сеяного — аргентинца
Матч продолжался 1 час 57 минут. Федерер 7 раз подал навылет и реализовал 3
За титул Федерер сыграет с лидером рейтинга АТР — испанцем Рафаэлем Надалем.