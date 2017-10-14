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17:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер обыграл Дель Потро и сразится с Надалем за титул «Мастерса» в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае.

Источник: Reuters

Вторая ракетка мира, Федерер, со счётом 3:6, 6:3, 6:3 в трёх сетах обыграл 16-го сеяного — аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.

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Матч продолжался 1 час 57 минут. Федерер 7 раз подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Дель Потро 12 эйсов, 1 ошибка на подаче и 1 брейк. Федерер в 17-й раз обыграл Дель Потро в 23 проведённых встречах, взяв реванш за поражение на US Open-2017.

За титул Федерер сыграет с лидером рейтинга АТР — испанцем Рафаэлем Надалем.

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