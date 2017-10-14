Федерер обыграл Дель Потро и сразится с Надалем за титул «Мастерса» в Шанхае

Матч продолжался 1 час 57 минут. Федерер 7 раз подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Дель Потро 12 эйсов, 1 ошибка на подаче и 1 брейк. Федерер в 17-й раз обыграл Дель Потро в 23 проведённых встречах, взяв реванш за поражение на US Open-2017.