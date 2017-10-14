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17:21 (мск), источник: Sports.kz

Попко может стать абсолютным триумфатором ITF в Турции

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко в дуэте с сербом Николой Касичем выиграл парный разряд турнира серии ITFв Турции с призовым фондом в 15 тысяч долларов.

В решающем матче казахстанско-сербский дуэт, сеянный под вторым номером, обыграл пару Петер Торебко (Германия)/Жерон Ваннест (Бельгия) — 6:1, 6:4.

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Ранее в полуфинале пара Попко/Касич обыграла дуэт Дан Доусон (Великобритания)/Хорди Сампер-Монтана (Испания) — 6:4, 6:3. в четвертьфинале — итальянский дуэт Давид Галлопини/ Филиппо Леонарди — 7:5, 6:2, а в матче первого круга была сильнее дуэта Нерман Фатих (Босния и Герцоговина)/Антон Видак (Хорватия) — 7:6, 6:0.

Попко может стать абсолютным победителем этого турнира, поскольку вышел в субботу еще и в финал одиночного разряда, где встретится в воскресенье с шестой ракеткой соревнований, болгарином Димитаром Кузмановым. В 2015 году эти соперники сходились во втором круге одиночного разряда аналогичного «фьючерса» в Турции — и тогда болгарин взял верх в двух сетах (6:2, 6:3).

Ранее в субботу в полуфинале казахстанец, являющийся первой ракеткой турнира, обыграл своего партнера по парному разряду — серба Николу Касича в трех сетах (7:6, 3:6, 6:3). В четвертьфинале Попко был сильнее пятого номера посева в одиночном разряде — итальянца Риккардо Бонадио в двух сетах (6:3, 6:3), в матче второго круга обыграл румына Влада Андрея Димитру — 6:1, 6:0, а на старте одиночного разряда взял верх над турком Шарпом Агабигуном — 6:2, 6:2.

Счет в личных встречах с последним соперником стал 3:0 в пользу казахстанского спортсмена.

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