Надаль требует €100 тыс от экс-министра спорта Франции за обвинения в приеме допинга
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
В марте 2016 года Башло в эфире французского телеканала заявила, что Надаль пропустил семь месяцев в 2012 году не по причине травмы, а
В следующем месяце Надаль подал на Башло в парижский суд, заявив, что в случае если он выиграет дело, то выплаченная компенсация будет передана в полном объеме общественной организации или фонду во Франции. По словам 31-летнего теннисиста, он никогда не принимал запрещенных веществ.
Адвокат 16-кратного победителя турниров серии Большого шлема Патрик Мейзоннёв, продемонстрировав медицинские документы, которые доказывают диагностирование у теннисиста травмы, заявил, что комментарии Башло могут повлиять на спонсорские контракты его подзащитного.
В свою очередь адвокат Башло Оливье Шаппюи отметил, что
По словам прокурора, обвинения против Башло «очень серьезны», приговор по данному делу должен быть вынесен 16 ноября.