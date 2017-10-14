Белорусская теннисистка Арина Соболенко в финале турнира в Китае сыграет с Марией Шараповой

Арина Соболенко впервые будет соперничать с Марией Шараповой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас Соболенко занимает 102-е место в мировом рейтинге, но благодаря успешному выступлению в Тяньцзине со следующей недели впервые в карьере войдет в первую сотню рейтинга WTA. Что касается Марии Шараповой, находящейся на 86-й позиции, то она также поднимется в рейтинге.