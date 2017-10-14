Попко вышел в финал одиночки ITF в Турции

В субботу в полуфинале казахстанец, являющийся первой ракеткой турнира, обыграл своего партнера по парному разряду — серба Николу Касича в трех сетах (7:6, 3:6, 6:3).

Соперник Попко по финалу определяется в эти минуты в поединке шестой ракетки турнира, болгарина Димитара Кузманова и словака Томаша Лиски.



Ранее в четвертьфинале казахстанец был сильнее пятого номера посева в одиночном разряде — итальянца Риккардо Бонадио в двух сетах (6:3, 6:3), в матче второго круга обыграл румына Влада Андрея Димитру — 6:1, 6:0, а на старте одиночного разряда взял верх над турком Шарпом Агабигуном — 6:2, 6:2. Счет в личных встречах этих соперников стал 3:0 в пользу казахстанского спортсмена.



Помимо этого, в пятницу в полуфинале парного разряда этого же турнира казахстанско-сербская пара Попко/Касич, сеянная под вторым номером, обыграла дуэт Дан Доусон (Великобритания)/Хорди Сампер-Монтана (Испания) — 6:4, 6:3.



В решающем матче пара Попко/Касич вечером в субботу встретится с дуэтом Петер Торебко (Германия)/Жерон Ваннест (Бельгия), который в полуфинале обыграл в пятницу пару Домагой Билжеско (Хорватия)/Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 1:6, 11:9.



Ранее казахстанско-сербская пара обыграла в четвертьфинале итальянский дуэт Давид Галлопини/ Филиппо Леонарди — 7:5, 6:2, а в матче первого круга парного разряда пара Попко/Касич была сильнее дуэта Нерман Фатих (Босния и Герцоговина)/Антон Видак (Хорватия) — 7:6, 6:0.