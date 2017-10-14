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14:42 (мск), источник: Sports.kz

Попко вышел в финал одиночки ITF в Турции

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко в субботу стал первым участником финала одиночного разряда турнира серии ITFв Турции с призовым фондом в 15 тысяч долларов.

В субботу в полуфинале казахстанец, являющийся первой ракеткой турнира, обыграл своего партнера по парному разряду — серба Николу Касича в трех сетах (7:6, 3:6, 6:3).
Соперник Попко по финалу определяется в эти минуты в поединке шестой ракетки турнира, болгарина Димитара Кузманова и словака Томаша Лиски.

Ранее в четвертьфинале казахстанец был сильнее пятого номера посева в одиночном разряде — итальянца Риккардо Бонадио в двух сетах (6:3, 6:3), в матче второго круга обыграл румына Влада Андрея Димитру — 6:1, 6:0, а на старте одиночного разряда взял верх над турком Шарпом Агабигуном — 6:2, 6:2. Счет в личных встречах этих соперников стал 3:0 в пользу казахстанского спортсмена.

Помимо этого, в пятницу в полуфинале парного разряда этого же турнира казахстанско-сербская пара Попко/Касич, сеянная под вторым номером, обыграла дуэт Дан Доусон (Великобритания)/Хорди Сампер-Монтана (Испания) — 6:4, 6:3.

В решающем матче пара Попко/Касич вечером в субботу встретится с дуэтом Петер Торебко (Германия)/Жерон Ваннест (Бельгия), который в полуфинале обыграл в пятницу пару Домагой Билжеско (Хорватия)/Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 1:6, 11:9.

Ранее казахстанско-сербская пара обыграла в четвертьфинале итальянский дуэт Давид Галлопини/ Филиппо Леонарди — 7:5, 6:2, а в матче первого круга парного разряда пара Попко/Касич была сильнее дуэта Нерман Фатих (Босния и Герцоговина)/Антон Видак (Хорватия) — 7:6, 6:0.

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