Шарапова назвала свою соперницу по финалу турнира WTA в Китае «голодной» и мотивированной

«Из того, что я видела, могу сделать вывод, что она очень хороший игрок, — отметила Шарапова. — Она молода, “голодна” и мотивирована играть на этой стадии соревнований. Это очень лестно, когда кто-то равняется на вас, но вместе с тем и очень опасно, так как они хотят на ваше место. Они хотят быть чемпионами, и не важно, кто играет против них в финале».