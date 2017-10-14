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13:58 (мск), источник: ТАСС

Шарапова назвала свою соперницу по финалу турнира WTA в Китае «голодной» и мотивированной

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова, которая сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) против белоруски Арины Соболенко, назвала свою соперницу молодой, «голодной» и мотивированной. Спортсменку цитирует пресс-служба WTA.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в субботу Шарапова обыграла китаянку Пэн Шуай (6:3, 6:1) и вышла в финал турнира в Тяньцзине. Россиянка впервые с мая 2015 года пробилась в финал турнира WTA. Финал пройдет утром в воскресенье.

«Из того, что я видела, могу сделать вывод, что она очень хороший игрок, — отметила Шарапова. — Она молода, “голодна” и мотивирована играть на этой стадии соревнований. Это очень лестно, когда кто-то равняется на вас, но вместе с тем и очень опасно, так как они хотят на ваше место. Они хотят быть чемпионами, и не важно, кто играет против них в финале».

«Мы обе заслуживаем играть в финале. Я взволнована. И я очень рада, что мой первый финал после возвращения состоится на этом турнире», — добавила россиянка.

Турнир в Тяньцзине проводится в четвертый раз в истории. Призовой фонд соревнований составляет $426 тыс.

В пятницу стало известно, что Шарапова примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля», который стартует в Москве 14 октября. Организаторы соревнований предоставили россиянке wild-card (специальное приглашение). Шараповой предстоит провести первый матч в Москве во вторник, соперницей станет словачка Магдалена Рыбарикова.

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