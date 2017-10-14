«ВТБ Кубок Кремля». Прошла жеребьёвка мужских соревнований
Стали известны результаты жеребьёвки соревнований АТР «ВТБ Кубок Кремля», которые пройдут с 16 по 22 октября на кортах столичного спорткомплекса «Олимпийский».
Стали известны результаты жеребьёвки соревнований АТР «ВТБ Кубок Кремля», которые пройдут с 16 по 22 октября на кортах столичного спорткомплекса «Олимпийский».
Лидером посева стал испанец Пабло
Третья ракетка соревнований, француз Адриан Маннарино, встретится во втором круге с победителем матча между квалифайером и Константином Кравчуком.
Наконец, четвёртый номер посева достался немцу Филиппу Кольшрайберу. Его оппонент определится в матче между итальянцем Андреасом Сеппи и чехом Иржи Веселы.