«ВТБ Кубок Кремля». Прошла жеребьёвка мужских соревнований

Лидером посева стал испанец Пабло Карреньо-Буста, который во втором раунде сыграет с победителем матча Андрея Кузнецова и Даниила Медведева. Под вторым номером посеян ещё один испанец, Альберт Рамос, — его стартовый соперник определится в поединке россиянина Теймураза Габашвили с одним из победителей квалификации.



Третья ракетка соревнований, француз Адриан Маннарино, встретится во втором круге с победителем матча между квалифайером и Константином Кравчуком.



Наконец, четвёртый номер посева достался немцу Филиппу Кольшрайберу. Его оппонент определится в матче между итальянцем Андреасом Сеппи и чехом Иржи Веселы.