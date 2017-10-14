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13:10 (мск), источник: GoTennis.ru

«ВТБ Кубок Кремля». Прошла жеребьёвка женского турнира

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований WTA «ВТБ Кубок Кремля», которые пройдут с 16 по 22 октября в Москве в спорткомплексе «Олимпийский».

Лидером посева стала француженка Кристина Младенович, которая во втором раунде сыграет с победительницей матча между беларуской Александрой Соснович и венгеркой Тимеа Бабош. Вторая ракетка турнира, американка Коко Вандевеге, откроет соревнования встречей либо против украинки Леси Цуренко, либо против американки Кристины МакХэйл.

Третий номер посева, россиянка Елена Веснина, в стартовом матче померится силами с победительницей матча между квалифайером и Натальей Вихлянцевой.

А вот четвёртый номер посева достался латвийке Анастасии Севастовой. Её соперница по второму раунду определится в матче между квалифайером и румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Мария Шарапова на старте сыграет с восьмой ракеткой соревнований, словачкой Магдаленой Рыбариковой.

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