«ВТБ Кубок Кремля». Прошла жеребьёвка женского турнира

Лидером посева стала француженка Кристина Младенович, которая во втором раунде сыграет с победительницей матча между беларуской Александрой Соснович и венгеркой Тимеа Бабош. Вторая ракетка турнира, американка Коко Вандевеге, откроет соревнования встречей либо против украинки Леси Цуренко, либо против американки Кристины МакХэйл.



Третий номер посева, россиянка Елена Веснина, в стартовом матче померится силами с победительницей матча между квалифайером и Натальей Вихлянцевой.



А вот четвёртый номер посева достался латвийке Анастасии Севастовой. Её соперница по второму раунду определится в матче между квалифайером и румынкой Ириной-Камелией Бегу.



Мария Шарапова на старте сыграет с восьмой ракеткой соревнований, словачкой Магдаленой Рыбариковой.