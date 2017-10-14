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13:02 (мск), источник: ТАСС

Шарапова сыграет с Рыбариковой в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова встретится со словачкой Магдаленой Рыбариковой в первом круге теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет в Москве. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Встреча между Шараповой и Рыбариковой пройдет во вторник.

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Организаторы «ВТБ Кубка Кремля» предоставили россиянке wild card (специальное приглашение). Шарапова впервые с 2007 года примет участие в турнире. Россиянка ранее трижды играла на «Кубке Кремля» (2005, 2006, 2007), ее лучшим результатом стал выход в ¼ финала.

«ВТБ Кубок Кремля» 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский». Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

Сейчас Шарапова находится в Китае, где принимает участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Тяньцзине. Ранее в субботу она обыграла китаянку Пэн Шуай (6:3, 6:1) и вышла в финал турнира.

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