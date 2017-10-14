Тарпищев: Кузнецова хотела сыграть на Кубке Кремля с травмой, пришлось отговаривать
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
В субботу организаторы Кубка Кремля сообщили о том, что Кузнецова не сможет принять участие в турнире
«Света Кузнецова очень хотела играть на Кубке Кремля, она рвется в бой, несмотря на травму. Мы уговаривали даже, чтобы не играла. Она и сейчас хочет играть. Но если усугубит травму, может вообще закончить. Мы страхуемся, Свете назначено консервативное лечение. Операция пока не грозит, но врачи не рекомендовали играть. Иначе травма только усугубится, лучше не доводить до операции», — сказал Тарпищев по телефону.
«Здоровье важнее, чем турниры. Сухожилие лечится тяжело, месяц точно еще нужен на восстановление», — добавил президент ФТР.