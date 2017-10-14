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12:29 (мск), источник: ТАСС

Путин пожелал участникам турнира «ВТБ Кубок Кремля» победного настроя и удачи

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVIII Международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», который стартует 14 октября в Москве. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Источник: AP 2017

«Этот представительный форум, собирающий на кортах “Олимпийского” талантливых спортсменов из разных стран, давно уже стал большим ожидаемым событием, настоящим праздником для специалистов и любителей тенниса», — говорится, в частности, в телеграмме.

Президент пожелал участникам соревнований победного настроя и удачи, а зрителям — радостных, положительных эмоций.

Глава государства также выразил уверенность, что турнир пройдет на достойном организационном уровне, запомнится честным соперничеством и бескомпромиссной борьбой, откроет новые яркие имена. «И конечно, будет способствовать росту профессионального мастерства молодых теннисистов, дальнейшей популяризации этого замечательного динамичного вида спорта», — добавил Путин.

Кубок Кремля — международный теннисный турнир, ежегодно проходящий в Москве на кортах спорткомплекса «Олимпийский». Входит в категорию «Мировой тур ATP 250» Ассоциации теннисистов-профессионалов и категорию «Премьер» Женской теннисной ассоциации. Соревнование пройдет 14—22 октября.

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