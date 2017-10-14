Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA

Источник: AP 2017

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянки.

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Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года. Последний раз она играла в финале в Риме в мае 2015 года, где одержала победу над испанкой Карлой Суарес- Наварро.

В решающей встрече турнира в Тяньцзине россиянка сыграет с белоруской Ариной Соболенко, которая обыграла итальянку Сару Эррани. Финал пройдет в воскресенье утром.

В пятницу стало известно, что Шарапова примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля», который стартует в Москве 14 октября. Организаторы соревнований предоставили россиянке wild card (специальное приглашение). Как сообщил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, Шараповой предстоит провести первый матч в Москве во вторник.