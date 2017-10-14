Белинда Бенчич: Долго плакала от обиды в раздевалке

«Это невероятно обидное поражение — я долго плакала в раздевалке. Но мне пришло столько сообщений, в которых все говорили, что ещё полгода назад я вообще не могла выйти на корт. Да, я проиграла, но я должна радоваться своему прогрессу: провела два классных матча и показала, что могу продержаться три сета. Буду много работать, хотя сезон уже заканчивается.



Хотя для меня год только начался — всё ещё впереди. Не хочу только тренироваться — весь год это делала. Сыграю в Пуатье, Хуахине, Тайбэе и Дубае. Дубай — уже в межсезонье. Не буду зацикливаться на результате — нужно набрать форму и отдохнуть», — цитирует Бенчич Spazio Tennis.