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Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира в Тяньцзине
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
В полуфинальном матче белорусская теннисистка со счетом 6:1, 6:3 переиграла итальянку Сару Эррани, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию.
Поединок продолжался 59 минут. Соболенко сделала 10 эйсов при отсутствии подач на вылет у соперницы и реализовала 7
В финале 19-летняя Соболенко сыграет с победительницей матча между россиянкой Марией Шараповой и третьей ракеткой турнира китаянкой Пэн Шуай.