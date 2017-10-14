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10:08 (мск), источник: Р-Спорт

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира в Тяньцзине

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт. Белоруска Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Тяньцзине (Китай), призовой фонд которого превышает 425 тысяч долларов.

В полуфинальном матче белорусская теннисистка со счетом 6:1, 6:3 переиграла итальянку Сару Эррани, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию.

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Поединок продолжался 59 минут. Соболенко сделала 10 эйсов при отсутствии подач на вылет у соперницы и реализовала 7 брейк-пойнтов из 7.

В финале 19-летняя Соболенко сыграет с победительницей матча между россиянкой Марией Шараповой и третьей ракеткой турнира китаянкой Пэн Шуай.

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