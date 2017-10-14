Федерер рассказал, что хочет взять реванш у дель Потро за поражение на US Open

«Думаю, что против Гаске был отличный матч. Иногда у нас проходили важные удары, мы создавали себе немало шансов. Мне понравилось, как мы играли, мы делали резаные удары, крутили, пробивали сильно, мы играли очень разнообразно», — сказал швейцарец.

«Надеюсь, что с Хуаном-Мартином дель Потро ничего серьезного. У него были проблемы с запястьем и раньше, поэтому его волнение понятно. Для меня ничего не меняется. Я готов выйти на корт в надежде взять реванш за US Open, где я не сумел его обыграть, хочу, чтобы Хуан-Мартин восстановился, и мы сыграли полноценный матч», — добавил Федерер.