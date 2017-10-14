Федерер рассказал, что хочет взять реванш у дель Потро за поражение на US Open
ТАСС, 14 октября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Шанхае хочет обыграть аргентинца
ТАСС, 14 октября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Шанхае хочет обыграть аргентинца
Федерер вышел в полуфинал турнира в Шанхае, обыграв в пятницу француза Ришара Гаске со счетом 7:5, 6:4.
«Думаю, что против Гаске был отличный матч. Иногда у нас проходили важные удары, мы создавали себе немало шансов. Мне понравилось, как мы играли, мы делали резаные удары, крутили, пробивали сильно, мы играли очень разнообразно», — сказал швейцарец.
«Надеюсь, что с
Полуфинал между Федерером и дель Потро состоится в субботу, начало — 15:00 мск.