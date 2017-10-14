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01:53 (мск), источник: ТАСС

Федерер рассказал, что хочет взять реванш у дель Потро за поражение на US Open

ТАСС, 14 октября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Шанхае хочет обыграть аргентинца Хуана-Мартина дель Потро и взять реванш за поражение в ¼ финала Открытого чемпионата США по теннису в сентябре. Слова Федерера приводит «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу АТР.

Федерер вышел в полуфинал турнира в Шанхае, обыграв в пятницу француза Ришара Гаске со счетом 7:5, 6:4.

«Думаю, что против Гаске был отличный матч. Иногда у нас проходили важные удары, мы создавали себе немало шансов. Мне понравилось, как мы играли, мы делали резаные удары, крутили, пробивали сильно, мы играли очень разнообразно», — сказал швейцарец.

«Надеюсь, что с Хуаном-Мартином дель Потро ничего серьезного. У него были проблемы с запястьем и раньше, поэтому его волнение понятно. Для меня ничего не меняется. Я готов выйти на корт в надежде взять реванш за US Open, где я не сумел его обыграть, хочу, чтобы Хуан-Мартин восстановился, и мы сыграли полноценный матч», — добавил Федерер.

Полуфинал между Федерером и дель Потро состоится в субботу, начало — 15:00 мск.

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