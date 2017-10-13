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13 октября, источник: Чемпионат.com

Рыбарикова стала последней полуфиналисткой турнира в Линце

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова вышла в полуфинал турнира в Линце.

В четвертьфинальном матче первая сеяная Рыбарикова в трёх сетах обыграла румынку Сорану Кырстю, получившую от организаторов пятый номер посева, со счётом 5:7, 6:2, 6:1. Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Рыбарикова 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 9 брейк-пойнтов из 10. На счету Кырсти 5 брейков и две ошибки на подаче.

За выход в финал турнира в Линце Рыбарикова сыграет со швейцаркой Викторией Голубич.

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