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21:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Стрыцова вышла в полуфинал турнира в Линце, обыграв Марию

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла в полуфинал турнира в Линце.

В четвертьфинальном матче вторая ракетка соревнований Стрыцова в двух сетах обыграла седьмую сеяную Татьяну Марию из Германии со счётом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 13 минут. Стрыцова реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Марии 1 подача навылет и 2 двойные ошибки. Стрыцова одержала третью победу над Марией в трёх проведённых матчах.

За выход в финал Стрыцова сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску, начавшей соревнования с квалификации.

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