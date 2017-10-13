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Стрыцова вышла в полуфинал турнира в Линце, обыграв Марию
Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла в полуфинал турнира в Линце.
Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла в полуфинал турнира в Линце.
В четвертьфинальном матче вторая ракетка соревнований Стрыцова в двух сетах обыграла седьмую сеяную Татьяну Марию из Германии со счётом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 13 минут. Стрыцова реализовала 4
За выход в финал Стрыцова сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску, начавшей соревнования с квалификации.