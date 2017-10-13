Тим отобрался на итоговый турнир года в Лондоне

«Я счастлив, что снова отобрался на итоговый турнир, — сказал Тим. — Не так-то просто даже раз выступить там, не говоря уже о том, чтобы повторить подобное через год. С нетерпением жду, когда снова сыграю против лучших теннисистов мира».