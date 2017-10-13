У мальчика была диагностирована остеосаркома — рак костной ткани — правой ноги.
Тим отобрался на итоговый турнир года в Лондоне
Австриец Доминик Тим гарантировал себе участие в итоговом турнире года, который пройдет в Лондоне с 12 по 19 ноября.
Австриец Доминик Тим гарантировал себе участие в итоговом турнире года, который пройдет в Лондоне с 12 по 19 ноября.
24-летний теннисист примет участие в Nitto ATP Finals во второй раз подряд. Ранее путевки на итоговый чемпионат забронировали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Александр Зверев, напоминает официальный сайт ATP.
«Я счастлив, что снова отобрался на итоговый турнир, — сказал Тим. — Не
Также участие в Nitto ATP Finals обеспечили себе два дуэта — знаменитые