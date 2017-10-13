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18:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шарапова сыграет в Москве. Десять лет спустя

Сегодня стало известно, что Мария Шарапова впервые за 10 лет — с 2007 года — примет участие в «ВТБ Кубке Кремля». Экс-первая ракета мира получила wild card от организаторов турнира.

49
фотографий
49
фотографий
49
фотографий

Вообще же Шарапова последний раз играла в Москве пять с лишним лет назад — в феврале 2012-го она помогла сборной России победить в четвертьфинале Кубка федерации Испанию. Именно Шарапова открывала тот матч, в двух партиях легко разобравшись с Сильвией Солер-Эспиносой — 6:2, 6:1. Во второй день на корт она уже не выходила, получив отдых.

За сборную России Шарапова с тех пор еще играла, но — так уж получалось — исключительно в выездных встречах. Последний раз — в финале Кубка федерации-2015 в Праге с Чехией. Там она выиграла две одиночные встречи, победив Петру Квитову и Каролину Плишкову, но ее усилий для победы не хватило.

В МОСКВУ ЗА ОЧКАМИ

Почему Шарапова после десятилетнего перерыва решила выступить в Москве? Ответ, в общем-то, очевиден — ей нужны игровая практика и рейтинговые очки. Ровно по этим самым причинам россиянка поехала и в Тянцзин — на далеко не самый представительный и престижный турнир.

При успешном выступлении в Китае и в России Шарапова окажется уже в районе первой полусотни рейтинга WTA. А, значит, в начале следующего сезона сможет спокойно заявляться в основную сетку Australian Open и других турниров, не дожидаясь wild card от организаторов — как показала практика, далеко не все готовы давать ей приглашения.

Почему Шарапова не приезжала на «ВТБ Кубок Кремля» предыдущие десять лет? Тут тоже все объяснимо. К сожалению для организаторов, в последние годы он крайне неудобно расположен в календаре WTA — фактически закрывает сезон, сразу после него начинается итоговый турнир с участием восьми сильнейших теннисисток. Заманить в таких условиях в Москву игроков из первой десятки рейтинга нереально — все они готовятся к итоговому турниру. Который к тому же и проходит чаще всего на другом конце света — то в Дохе, то, как сейчас, в Сингапуре. Сейчас же Шарапова по понятным причинам может об этом не думать.

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«БЕЗУСЛОВНО, БУДЕТ ТЯЖЕЛО»

Хотя перелет из Тянцзиня в Москву — тоже то еще удовольствие. Играть придется, фактически сойдя с трапа самолета. Даже если россиянка проиграет в субботу в полуфинале Пэн Шуай. А уж если дойдет до финала…

Например, известная в прошлом теннисистка, а ныне телекомментатор Анна Чакветадзе опасается, что Шарапова может и не доехать до Москвы.

— Новость о приезде Шараповой в Москву очень приятная, но я не до конца уверена, что у нее получится это сделать, — сказала Чакветадзе корреспонденту «СЭ» Павлу ГУРЕВИЧУ. — Она сейчас выступает на турнире в Китае. В случае победы не исключаю вариант, что Маша в итоге примет решение снятся с «Кубка Кремля». Но надо мыслить позитивно. Надеюсь, российские болельщики смогут насладиться ее игрой.

— Если Шарапова все же прилетит, не будет ли у нее проблем в связи со сменой часовых поясов?

— Безусловно, будет тяжело. И ее команда, и она сама это понимают. Многое будет зависеть от ее физического состояния.

— Нынешний уровень игры Шараповой позволяет рассчитывать хотя бы на полуфинал турнира?

— В Китае сейчас она фаворит. А что касается Москвы, то ей будет непросто. Но при большом желании все возможно.

Впрочем, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев настроен позитивно.

— Она точно приедет, — сказал Тарпищев в эфире программы «Все на матч». — В любом случае, она сможет сыграть в первом круге только во вторник. Это определено регламентом.

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