Светлана Кузнецова: Шарапова должна выигрывать турнир «ВТБ Кубок Кремля»

«Я ожидала, что Маше после возвращения будет легче. Но, смотря на результаты и травмы, которые она получала, понимаю, что нам уже не 15−20 лет. Очень сложно входить в строй после такого перерыва.

Маша — чемпионка, у неё есть все возможности выиграть турнир в Тяньцзине. В принципе она должна выиграть этот турнир, если будет хорошо играть. Там нет топовых теннисисток.

В Москве ей будет очень сложно, ведь она никогда не играла столько турниров подряд. Для неё это очень сложный график. Я никогда не видела, чтобы она так перебиралась на турниры с одного континента на другой.



У меня травма левой кисти, но я планирую выступить. Проблема преследует меня с US Open. Стараюсь делать как можно больше реабилитаций и выступить на Кубке Кремля. Очень надеюсь выступить хорошо, — сказала Кузнецова в эфире канала «Матч-ТВ».