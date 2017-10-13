Светлана Кузнецова: Шарапова должна выигрывать турнир «ВТБ Кубок Кремля»
Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала тот факт, что Мария Шарапова сыграет на соревнованиях «ВТБ Кубок Кремля».
Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала тот факт, что Мария Шарапова сыграет на соревнованиях «ВТБ Кубок Кремля».
«Я ожидала, что Маше после возвращения будет легче. Но, смотря на результаты и травмы, которые она получала, понимаю, что нам уже не 15−20 лет. Очень сложно входить в строй после такого перерыва.
Маша — чемпионка, у неё есть все возможности выиграть турнир в Тяньцзине. В принципе она должна выиграть этот турнир, если будет хорошо играть. Там нет топовых теннисисток.
В Москве ей будет очень сложно, ведь она никогда не играла столько турниров подряд. Для неё это очень сложный график. Я никогда не видела, чтобы она так перебиралась на турниры с одного континента на другой.
У меня травма левой кисти, но я планирую выступить. Проблема преследует меня с US Open. Стараюсь делать как можно больше реабилитаций и выступить на Кубке Кремля. Очень надеюсь выступить хорошо, — сказала Кузнецова в эфире канала «Матч-ТВ».