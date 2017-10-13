Тарпищев: Шарапова не будет фаворитом «ВТБ Кубка Кремля»

В пятницу стало известно, что Шарапова примет участие в московском турнире.
«Она не фаворит, так как получила wild card (специальное приглашение — прим. ТАСС) и будет “несеянной”. Следовательно, может достаться тяжелая сетка. А еще непонятно, как Мария будет добираться из Китая — играть в Москве ей уже во вторник, — сказал Тарпищев. — В любом случае, это очень хорошо, что Шарапова сыграет у нас, народ на нее пойдет. Ведь Шарапова — это лицо не просто российского, а мирового тенниса».
Сейчас Шарапова выступает на турнире в китайском Тяньцзине, где уже дошла до стадии ½ финала. В субботу она поспорит за выход в финал с китаянкой Пэн Шуай, «посеянной» под третьим номером.
«ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский». Шарапова трижды принимала участие в турнире (2005, 2006, 2007), лучшим результатом россиянки на «Кубке Кремля» является выход в ¼ финала.