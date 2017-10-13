Тарпищев: Шарапова не будет фаворитом «ВТБ Кубка Кремля»

«Она не фаворит, так как получила wild card (специальное приглашение — прим. ТАСС) и будет “несеянной”. Следовательно, может достаться тяжелая сетка. А еще непонятно, как Мария будет добираться из Китая — играть в Москве ей уже во вторник, — сказал Тарпищев. — В любом случае, это очень хорошо, что Шарапова сыграет у нас, народ на нее пойдет. Ведь Шарапова — это лицо не просто российского, а мирового тенниса».