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15:05 (мск), источник: БЕЛТА

Василевский и Подлипник-Кастильо выиграли парный разряд теннисного турнира в Ташкенте

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо стали победителями парного разряда на турнире в Ташкенте (призовой фонд — $150 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в финальном матче белорусско-чилийский тандем взял верх над индийской парой Юки Бхамбри / Дивидж Шаран — 6:4, 6:2.

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Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Китае

На женском турнире в китайском Тяньцзине (призовой фонд — $426 тыс.) белоруска Арина Соболенко (102-й номер рейтинга WTA) вышла в полуфинал, в котором встретится с итальянской теннисисткой Сарой Эррани (280). В другом поединке за выход в финал бывшая первая ракетка планеты россиянка Мария Шарапова (86) сыграет с китаянкой Пэн Шуай (25).

Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в КитаеВ сегодняшнем четвертьфинале Соболенко победила китайскую теннисистку Чжу Линь (113-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:4.

Полуфиналы состоятся 14 октября, решающий поединок пройдет 15 октября.

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