Василевский и Подлипник-Кастильо выиграли парный разряд теннисного турнира в Ташкенте

Сегодня в финальном матче белорусско-чилийский тандем взял верх над индийской парой Юки Бхамбри / Дивидж Шаран — 6:4, 6:2.

На женском турнире в китайском Тяньцзине (призовой фонд — $426 тыс.) белоруска Арина Соболенко (102-й номер рейтинга WTA) вышла в полуфинал, в котором встретится с итальянской теннисисткой Сарой Эррани (280). В другом поединке за выход в финал бывшая первая ракетка планеты россиянка Мария Шарапова (86) сыграет с китаянкой Пэн Шуай (25).