Василевский и Подлипник-Кастильо выиграли парный разряд теннисного турнира в Ташкенте
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс
Сегодня в финальном матче
На женском турнире в китайском Тяньцзине (призовой фонд — $426 тыс.) белоруска Арина Соболенко (102-й номер рейтинга WTA) вышла в полуфинал, в котором встретится с итальянской теннисисткой Сарой Эррани (280). В другом поединке за выход в финал бывшая первая ракетка планеты россиянка Мария Шарапова (86) сыграет с китаянкой Пэн Шуай (25).
Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в КитаеВ сегодняшнем четвертьфинале Соболенко победила китайскую теннисистку Чжу Линь (113-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:4.
Полуфиналы состоятся 14 октября, решающий поединок пройдет 15 октября.