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14:20 (мск), источник: GoTennis.ru

Энди Маррей возобновил тренировки

Британский теннисист Энди Маррей, который в этом сезоне пропустил ряд турниров по причине травмы бедра, вернулся к тренировкам.

Как сообщает британское издание Daily Mail, Энди тренируется на крытых кортах Всеанглийского теннисного клуба.

Источник отмечает, что Маррей должен быть готов к выставочному поединку против швейцарца Роджера Федерера, который пройдет 7 ноября.

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