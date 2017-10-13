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Энди Маррей возобновил тренировки
Британский теннисист Энди Маррей, который в этом сезоне пропустил ряд турниров по причине травмы бедра, вернулся к тренировкам.
Британский теннисист Энди Маррей, который в этом сезоне пропустил ряд турниров по причине травмы бедра, вернулся к тренировкам.
Как сообщает британское издание Daily Mail, Энди тренируется на крытых кортах Всеанглийского теннисного клуба.
Источник отмечает, что Маррей должен быть готов к выставочному поединку против швейцарца Роджера Федерера, который пройдет 7 ноября.