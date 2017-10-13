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13:24 (мск), источник: GoTennis.ru

Шамиль Тарпищев: Если Шарапова приедет в Москву, билетов в продаже не останется

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал состав участниц предстоящего турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт с 16 по 21 октября в Москве.

«Его уровень выше, чем в прошлом году. В предварительном списке участниц женского турнира — пять человек из первой двадцатки. Правда, вызывает беспокойство незалеченная до конца травма левой руки Светланы Кузнецовой, а британке Йоханне Конте, претендовавшей на участие в итоговом турнире в Сингапуре, также из-за травмы пришлось отказаться от выступления в Москве.

Тем не менее не исключено, что сыграет испанка Гарбин Мугуруса, ведущая борьбу за титул первой ракетки мира. Ну и, конечно, у болельщиков есть шанс увидеть в «Олимпийском» Марию Шарапову, которая не выступала на «Кубке Кремля» ровно десять лет. Для неё мы держим wild card. Если Мария приедет, билетов в продаже не останется. Надеюсь, что турнир будет лучшим за последнее десятилетие, — цитирует Шамиля Анвяровича издание «Коммерсант».

Кроме того глава Федерации оценил результаты Марии Шараповой в этом сезоне.

«В принципе, она и в двадцатку могла войти, ведь игрока с подобной мобилизацией нервной системы в женском теннисе сейчас нет. Однако Марии мешали не только соперницы, но и травмы. Я не в курсе того, на основании каких факторов Шарапова выстраивает свой календарь выступлений после травмы, хотя на её месте, наверное, играл бы ещё более дозированно, стараясь по возможности чередовать крупные турниры со сравнительно небольшими.

Сейчас же Шараповой надо стремиться к тому, чтобы подняться в рейтинге как можно выше. Это позволит ей попадать число сеяных, в том числе и на самых крупных соревнованиях, а, значит, избегать попадания в первых раундах на сильных соперниц, что обеспечит ей более щадящий режим, — отметил Тарпищев.

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